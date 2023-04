IM-MV: Neubrandenburg: Christian Pegel bei Eröffnung des "Open City Büro"

Schwerin (ots) - Bauminister Christian Pegel wird am Dienstag in Bad Doberan im Landkreis Rostock an Bürgermeister Jochen Arenz einen Zuwendungsbescheid über knapp 2,84 Millionen Euro für den Erweiterungsbau der Regionalen Schule Buchenberg übergeben. Die Mittel werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zur Verfügung gestellt. ...

mehr