Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Bad Doberan: Minister Pegel übergibt Förderbescheid für Regionale Schule

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Dienstag in Bad Doberan im Landkreis Rostock an Bürgermeister Jochen Arenz einen Zuwendungsbescheid über knapp 2,84 Millionen Euro für den Erweiterungsbau der Regionalen Schule Buchenberg übergeben. Die Mittel werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zur Verfügung gestellt.

Termin: Dienstag, 25. April 2022, 14 Uhr

Ort: 18209 Bad Doberan, Regionale Schule mit Grundschulteil Buchenberg, Ehm Welk-Straße 24

Die regionale Schule, die auch über einen Grundschulteil verfügt, soll einen dreigeschossigen Anbau für acht Klassenräume, vier Seminarräume, ein Lehrerzimmer sowie einen Mehrzweckraum erhalten. Das Gebäude wird neben zwei Treppenhäusern auch über einen Aufzug verfügen und wird somit barrierefrei erschlossen. Ende 2023 soll der Bau abgeschlossen sein.

