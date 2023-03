Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 18-Jähriger flüchtet mit Betäubungsmittel - vorläufige Festnahme durch Bundespolizei

Duisburg (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am Mittwochabend (22. März) einen jungen Mann (18) am Haltepunkt Meiderich-Süd in Duisburg nach einem Fluchtversuch stellen. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Beim Erkennen der Streife gegen 19.00 Uhr drehte sich der 18-jährige afghanische Staatsangehörige um, flüchtete durch das angrenzende Gebüsch am Haltepunkt Meiderich-Süd und ließ noch zwei Verschlusstütchen Haschisch fallen. Die Bundespolizisten fahndeten im Nahbereich und konnten den 18-Jährigen kurzerhand aufgreifen. Der Tatverdächtige wurde gefesselt und dem Bundespolizeirevier Duisburg zugeführt. Dort konnten die Beamten bei der Durchsuchung weitere Verschlusstütchen Haschisch und Marihuana feststellen. Insgesamt wurden rund 7,3 Gramm Haschisch und 1,3 Gramm Marihuana aufgefunden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Nach Einleitung des Strafverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wurde der 18-Jährige entlassen.

