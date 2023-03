Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei sucht in Sachen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr Zeugen - Zwei randalierende Personen sollen Feuerlöscher in ein Bahngleis geworfen haben

Aachen - Übach-Palenberg - Heinsberg (ots)

Am Samstag, den 18.03.23 um 00:52 Uhr, wurde auf dem Bahnhof Übach-Palenberg/Kreis Heinsberg von bis dato zwei unbekannten Personen randaliert.

Dabei soll einer der Täter einen auf Gleis 1 stehenden Fahrkartenautomaten mit einem Feuerlöscher besprüht und ihn im Anschluss mitten auf das Gleis gestellt haben. Zum Glück konnte der Feuerlöscher noch rechtzeitig aus dem Bahngleis entfernt werden.

Die Kreispolizei Heinsberg erlangte von dem Vorfall Kenntnis und entsendete eine Streife, die den Vorgang aufnahm sowie den Feuerlöscher als Beweismittel sicherstellte.

Der Vorgang wurde zuständigkeitshalber an die Bundespolizei in Aachen übergeben, die in Sachen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen der Sachbeschädigung ermittelt.

Es soll sich bei den Tätern um zwei junge Männer handeln, die ca. 1,80 Meter groß und schlank sind. Sie sollen bei der Tathandlung dunkle Kleidung getragen haben.

Die Bundespolizei bittet Anwohner um Mithilfe:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, soll sich unter der kostenfreien Hotline der Bundespolizei: 0800 6 888 000 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

