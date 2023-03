Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle bei einem 35 - Jährigen in der Regionalbahn RB 64

Bild-Infos

Download

Kleve - Gronau (ots)

Am Dienstagabend, 21. März 2023 um 21:45 Uhr überprüften Beamte der Bundespolizei einen Reisenden in der Regionalbahn 64 in Gronau. Ein Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen den Mann gleich drei Haftbefehle bestehen. Im Jahr 2019 wurde er durch das Amtsgericht Herford wegen Wohnungseinbruchdiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und 10 Monaten mit Bewährung verurteilt. Die Bewährungszeit wurde auf einen Zeitraum von drei Jahren festgesetzt. Da der Gesuchte erneut straffällig geworden ist, wurde die Bewährungsstrafe widerrufen, sodass gegen ihn ein Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld bestand. Das Amtsgericht Herford verurteilte den Deutschen zudem im Jahr 2020 zu einer Geldstrafe von 110 Tagessätzen zu je 15 Euro, ersatzweise Verbüßung einer 103 - tägigen Freiheitsstrafe, wegen vorsätzlichen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ferner besteht ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld aufgrund eines Ordnungsgeldschlusses des Amtsgerichts Herford aus August 2022. Hier sind drei Tage Ordnungshaft zu vollstrecken. Der Gesuchte wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle nach Gronau gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten den Mann der Justizvollzugsanstalt in Münster.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell