Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten auf der Bundesautobahn A 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am 20. März 2023 um 19:30 Uhr überprüften Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams einen 41-jährigen Reisenden als Fahrer eines Personenkraftwagens mit Augsburger Zulassung auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Hohe Heide. Ein Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Insolvenzverschleppung bestand. Demnach wurde er im März 2020 zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt. Durch die Zahlung der Geldstrafe zuzüglich 30 Euro Strafrest und 102 Euro Verfahrenskosten konnte der Niederländer die 76-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

