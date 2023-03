BPOL NRW: 33-Jähriger ohne Fahrschein greift Bundespolizisten an

Duisburg (ots) - Eine Frau (36) wurde am Samstagabend (18. März), um 18.20 Uhr, im Duisburger Hauptbahnhof festgenommen, weil gegen sie zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Krefeld bestanden. Die 36-Jährige konnte die Geldstrafen nicht zahlen und wurde an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben. In der Haupthalle des Duisburger Hauptbahnhofs wurde die 36-jährige Deutsche von Beamten der Bundespolizei ...

