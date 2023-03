Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tür auf: "Guten Tag, die Bundespolizei!" Zugfahrt nach Düsseldorf endet für zwei Diebe in Handschellen

Köln/Düsseldorf (ots)

Heute Morgen (20.03.) um 08:30 Uhr versuchten zwei Diebe aus Köln sich nach ihrer Tat mittels Zug nach Düsseldorf abzusetzen. Dank Videoüberwachung und guter und schneller Zusammenarbeit, war die Bundespolizei jedoch schneller. Die Handschellen klickten.

Gegen 08:45 Uhr erstatte eine 37-jährige Münsteranerin Anzeige bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof wegen Diebstahls. Sie gab an, dass kurz zuvor ihr Smartphone entwendet worden sei und zwei junge Männer auffällig lange in ihrer Nähe standen. Die Videoüberwachung bestätigte den Verdacht der Bestohlenen: Die zwei jungen Männer hatten ihr auf dem Treppenabgang das Smartphone entwendet. Die Beamten leiteten unmittelbar eine Nahbereichsfahndung ein und verfolgten die zwei Tatverdächtigen per Live-Videoüberwachung. Nur knapp verpassten sie die beiden, die mit einem Zug in Richtung Düsseldorf davonfuhren. Um Mitfahndung bei den Düsseldorfer Kollegen gebeten, warteten diese auch schon am eintreffenden Zug auf die beiden Langfinger. Das gestohlene Smartphone hatten die beiden Männer aus Algerien (19;17) noch bei sich. Der minderjährige Tatverdächtige wird zunächst in Gewahrsam genommen, sein Begleiter wurde zusätzlich wegen unerlaubten Aufenthalts in Haft genommen. Die Frau aus Münster nahm ihr sichergestelltes Smartphone überglücklich wieder entgegen.

