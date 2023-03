Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei hilft Wohnungslosem und wird beleidigt und angegriffen

Köln (ots)

Gestern Abend wurde eine Streife der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof von einem 44-jährigen Duisburger um Hilfe gebeten. Er gab an, dass sein wohnungsloser Freund, ein 48-jähriger Leverkusener so viel Alkohol getrunken habe, dass er nun nicht mehr ansprechbar sei.

Die Streife kümmerte sich um den regungslosen Mann, jedoch reagierte er zunächst nicht auf die Polizeibeamtinnen und -beamten. Plötzlich wachte er dann mit den Worten "Was soll die Scheiße?" auf. Jedoch interessierten ihn die Antworten der Bundespolizei nicht und er schlug nach ihnen. Zwar war zwischenzeitlich eine Kommunikation möglich, allerdings beleidigte er dabei die Streife und wehrte sich gegen die Mitnahme zur Dienststelle. Auch sein Freund zeigte sich verwundert von dieser heftigen Reaktion.

Die Bundespolizei nahm den Wohnungslosen vorläufig fest und leitete Ermittlungsverfahren wegen "Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte", "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte", "Versuchter Körperverletzung" und "Beleidigung" ein.

