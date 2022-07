Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee +++ Verursacher mit Fahrverbot, alkoholisiert und unter dem Einfluss von Drogen

Ein alkoholisierter und berauschter Mann hat am Dienstag, 26. Juli 2022, gegen 09:30 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der B212 in Ganderkesee verursacht.

Zur Unfallzeit befuhr ein 59-jähriger Delmenhorster mit einem Ford die B212 von der Autobahn 28 in Richtung Bookholzberg. Dabei wollte er nach rechts in die Straße 'Am Rennfeuer' abbiegen, musste aber an einer roten Ampel halten. Darauf reagierte der folgende Fahrer eines Lkws, ein 37-jähriger Bremer, zu spät. Es kam zu einem Auffahrunfall mit geringen Sachschäden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung beim Lkw-Fahrer fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,04 Promille. Ferner zeigte er Anzeichen einer Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein Test zeigte hier eine mögliche Einnahme von Methamphetamin an.

Gegen den Bremer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn ein Fahrverbot bestand, er also gar nicht hätte am Verkehr teilnehmen dürfen.

