BPOL NRW: "Raub mit Wasserpistole" und Sachbeschädigung eines Busses - Bundespolizei nimmt Mann fest

Köln (ots)

Gestern hielt ein 49-jähriger Mann aus Würselen die Bundespolizei auf Trab. Zunächst meldeten Mitarbeiter einer Backfiliale, dass sie mit einer Wasserpistole bedroht worden waren und daraufhin Brötchen ausgegeben hätten. Wenig später wurden Einsatzkräfte zu einer zerstörten Busscheibe gerufen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und leitete Strafverfahren ein.

Am 22.03.2023 gegen 11:30 Uhr erhielt die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof den Einsatz "Raub in einer Bäckerei - Täter flüchtig". Die Streifen fahndeten nach dem Mann und stellten ihn an einem Bus am Busbahnhof des Breslauer Platzes. Dort hatte er einen Pflasterstein aus der Bordsteinkante genommen und gegen einen Linienbus geworfen. Die Scheibe wurde zerstört, der Busfahrer blieb unverletzt.

Die Bundespolizei nahm den Flüchtigen kurz daraufhin fest. Er äußerte sich nicht zu den Tatvorwürfen, verblieb im Polizeigewahrsam und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Streife ermittelte, dass die Wasserpistole auch direkt als solche zu erkennen war und leitete deshalb Strafverfahren wegen "Sachbeschädigung" und "Diebstahl" ein. Weitere Ermittlungen dauern an.

