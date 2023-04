Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Corina Croissant wird Erste Direktorin des neuen Zentrums für Digitalisierung

Schwerin (ots)

Das neue Zentrum für Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern (ZDMV) wird von Corina Croissant geleitet. Die 33-Jährige wird zum 1. Mai dieses Jahres Erste Direktorin des Landesamtes.

"Corina Croissant hat die Entstehung des neuen Landesamtes von Anfang an begleitet. Sie leitet bereits seit Ende 2020 das Referat Zentrales IT-Management im Digitalisierungsministerium und verantwortet damit das strategische IT-Management der Landesverwaltung und die IT-Standards. Sie kennt die IT-Struktur der Landesregierung, die bislang aus vielen kleineren Einheiten für IT und Digitalisierung in den einzelnen Ministerien und Landesbehörden besteht, aus dem Effeff. Diese Ressourcen wollen wir im neuen Landesamt bündeln. Corina Croissant hat beste Voraussetzungen, um diese Aufgabe umzusetzen und hat sich im internen Auswahlverfahren durchgesetzt", sagte Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich, die auch IT-Beauftragte der Landesregierung ist, heute.

Die gebürtige Münchnerin Corina Croissant hat sich nach dem Studium von Gesundheitsökonomie und einem Master in Betriebswirtschaft an verschiedenen Standorten eines großen Klinikbetreibers unter anderem in Berlin und Stralsund immer mehr auf IT-Management konzentriert und spezialisiert, von zunächst der Einführung eines Intranets und eines Patientenportals über smartes Krankenhausmanagement bis hin zur Verantwortung für Planung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie in 17 Kliniken und 20 Medizinischen Versorgungszentren.

"Wir waren sehr froh, als wir Corina Croissant 2020 für unser Ministerium gewinnen konnten. Wir konnten uns seither davon überzeugen, dass sie mit ihren 33 Jahren eine beachtliche Expertise und zugleich kreative Ideen und Durchsetzungsvermögen hat. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt unser zentrales IT-Landesamt dank ihrer Hilfe mit Leben füllen werden", so Ina-Maria Ulbrich.

Das Zentrum für Digitalisierung M-V

Am 1. Januar 2023 wurde das ZDMV nach Zustimmung des Landtags gegründet. Ziel des Landesamts ist es, schrittweise aus vielen kleineren Einheiten für IT und Digitalisierung in den einzelnen Ministerien und Landesbehörden ein großes, noch umsetzungsstärkeres Team zu formen. Mit dem zentralen Landesamt stellt sich die Verwaltung noch besser auf die steigenden Anforderungen an gut funktionierende Systeme, IT-Sicherheit und Datenschutz ein, aber auch auf den Fachkräftemangel gerade im IT-Bereich und entlastet zudem die Fachressorts. Es ist dem für Digitalisierung zuständigen Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung zugeordnet. Die Vorbereitungen für die Übernahme der ersten Aufgaben im Bereich Basis-IT laufen bereits.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell