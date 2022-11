Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Konz und Niedermennig

Konz (ots)

Am 04.11.2022, gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der L138 zwischen Niedermennig und Konz ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 64jährige Verkehrsteilnehmerin aus Konz fuhr mit ihrem Pkw aus Niedermennig kommend in Fahrtrichtung Konz. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Anschließend stieß sie mit dem entgegenkommenden Pkw einer 35 jährigen Frau aus Konz zusammen. Beide Fahrzeugführer waren allein im Fahrzeug und mussten notärztlich versorgt werden. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 22.000 Euro beziffert. Im Einsatz befanden sie die FFW aus Konz und Niedermennig, das DRK, sowie die Air Rescue.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell