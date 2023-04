Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Polizist Steffen Salow verstärkt Pressestelle des Innenministeriums

Schwerin (ots)

Seit heute verstärkt Steffen Salow die Pressestelle des Innenministeriums. Der Polizist und frühere Sprecher der Polizeiinspektion Schwerin wird zur fachlichen Unterstützung ins Alte Arsenal am Pfaffenteich abgeordnet.

"Unsere Pressestelle hat täglich viele Anfragen von Zeitungs-, Radio-, Fernseh- und Onlinejournalisten zu be-antworten. Mehr als 1.000 waren es im vergangenen Jahr. Dazu kommt die aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mit der wir unsere Bürgerinnen und Bürger über zum Beispiel neue Regelungen, Fördermöglichkeiten oder andere aktuelle Entwicklungen in unserem Zuständigkeitsbereich informieren. Besonders groß ist das Interesse an der Arbeit unserer Polizei, die zum Arbeitsfeld des Innenministeriums gehört. Um diesem Interesse noch besser gerecht zu werden, freuen wir uns sehr, dass Herr Salow uns ab sofort mit seinen besonderen Kenntnissen und Erfahrungen verstärken wird", sagte Innenminister Christian Pegel heute in Schwerin. Der neue Mitarbeiter der Pressestelle werde aber nicht nur bei Polizeithemen unterstützen.

"Durch seine Tätigkeit als Pressesprecher von 2013 bis 2021 in der Polizeiinspektion Schwerin und zuvor zweijähriger Tätigkeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit des Innenministeriums hat Steffen Salow viel Erfahrung im Umgang mit Medienvertretern und der Pressearbeit. Unser Haus bearbeitet viele Themen von großem öffentlichen Interesse auch in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz, Kommunales, Digitalisierung, Verfassungsschutz, Bauen und Wohnen. Den Medienvertreterinnen und -vertretern stehen mit Renate Gundlach, Marie Boywitt und Steffen Salow nun drei Ansprechpartner zur Verfügung", so der Minister.

Steffen Salow, geboren 1967 in Güstrow, absolvierte nach der zehnten Klasse zunächst eine landwirtschaftliche Ausbildung mit nachfolgendem Fachschulstudium. Dem folgte nach der Wende die Polizeiausbildung in Waldeck bei Rostock. Weitere Laufbahnschritte absolvierte der heutige Polizeihauptkommissar unter anderem bei der Bereitschaftspolizei als Einsatztrainer und Zugführer einer geschlossenen Polizeieinheit. Zuletzt war er in der polizeilichen Prävention der Polizeiinspektion Schwerin tätig.

