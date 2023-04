Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Ministerium unterstützt bei Waldbrandvorsorge

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel übergibt am Mittwoch im Katastrophenschutzlager des Landes Mecklenburg-Vorpommern Zusatzbeladungssätze für den Einsatz bei Waldbränden an Vertreter der Landkreise. Eine Zusatzbeladung enthält u.a. einen Werkzeug- und Geräterucksack, zwei Löschrucksäcken mit Befülleinrichtungen, Gesichtsschutz mit Filter, Schutzbrillen sowie ein Multifunktionswerkzeug.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme sind eine Anmeldung und eine Verschwiegenheitserklärung über den Lagerort zwingende Voraussetzung. Bitte halten Sie ihren aktuellen Presseausweis bereit. Der Ort wird Ihnen nach Anmeldung und Zustimmung zur Verschwiegenheitserklärung mitgeteilt.

Bitte teilen Sie uns bis Mittwoch, 11 Uhr, per E-Mail an presse@im.mv-regierung.de Ihren Namen und das Medium mit, für das Sie vor Ort sind. Dann wird Ihnen auch die Adresse des Übergabeortes mitgeteilt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Termin: Mittwoch, 26. April 2023, 14 Uhr

Ort: Ein Lager des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V

Das Land M-V hat in Umsetzung zum "Konzept Waldbrandschutz in Mecklenburg-Vorpommern" sowie in Umsetzung des "Aktionsplanes zum Konzept Waldbrandschutz in Mecklenburg-Vorpommern" diese einheitlichen Zusatzbeladungssätze "Waldbrand" beschafft.

