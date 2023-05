POL-LB: Sindelfingen: Verkaufsstand auf dem Handwerkermarkt aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Unbekannte Personen machten sich zwischen Samstag 22:00 Uhr und Sonntag 14:30 Uhr (20./21.05.2023) an mehreren Kellerräumen in zwei Mehrfamilienhäusern in der Altinger Straße und der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen zu schaffen. In der Altinger Straße brachen sie zunächst das Fenster einer Waschküche auf und gelangten so in den Keller des Gebäudes. Dort wurden insgesamt drei mit ...

