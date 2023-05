Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Feuerwehreinsatz im Heuweg

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (22.05.2023) rückte die Feuerwehr Ludwigsburg kurz nach 09.00 Uhr in den Heuweg in Eglosheim aus, nachdem in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Eine Nachbarin bemerkte zunächst den Warnton und schließlich auch, dass Rauch aus einer der Wohnungen drang. Hierauf setzte sie einen Notruf ab. Das Haus wurde im Zuge des Einsatzes geräumt. In der betreffenden Wohnung befanden sich keine Personen. Wie die Einsatzkräfte feststellten, dürfte eine defekte Mikrowelle zu qualmen und anschließend leicht zu brennen begonnen haben. Die Feuerwehr konnte den Brand, der gerade im Entstehen war, zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Bis auf weiteres ist die Wohnung aufgrund Rußniederschlags nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell