Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Autofahrer fährt Fußgängerinnen an und flüchtet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.04.2023, gegen 16:50 Uhr, hat ein Autofahrer in der Hauptstraße in Jestetten beim Rückwärtsfahren zwei Fußgängerinnen angefahren und ist danach von der Unfallstelle geflüchtet. Der 24 Jahre alte Autofahrer hatte beim Ausparken die auf dem Gehweg gehenden 49 Jahre alte Frau und 16-jährige Jugendliche mit dem Heck touchiert, so dass diese umgestoßen wurden. Sie erlitten dabei leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Autofahrer fuhr nach Hause, wo er von einer Polizeistreife angetroffen werden konnte. Bei dem Verkehrsunfall entstand kein Sachschaden.

