POL-FR: Hohentengen: Mutmaßlich betrunkener Motorrollerfahrer kommt nicht weit

Am Dienstagabend, 04.04.2023, ist ein mutmaßlich betrunkener Motorrollerfahrer in Hohentengen nicht weit gekommen. Gegen 22:15 Uhr war der 62-jährige Mann in der Hauptstraße mit seinem kleinen Motorroller gestürzt. Ein Zeuge wollte helfen. Der Mann schwang sich aber wieder auf seinen Roller. Nur eine Straße weiter kam er erneut zu Fall. Dort nahm ihm der Zeuge den Zündschlüssel ab, da der Rollerfahrer stark alkoholisiert wirkte. Die hinzugerufene Polizei konnte den mutmaßlichen Fahrer in seinem Zuhause antreffen. Eine Alkoholüberprüfung ergab über zwei Promille. Es wurden zwei Blutproben erhoben, da der Fahrer nach seinen Stürzen noch Alkoholisches konsumiert haben will. Den erforderlichen Führerschein für den Motorroller besitzt der Mann nicht. Zumindest die Stürze hatte er unversehrt überstanden.

