Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind, Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach - Am Dienstag 04.04.2023 gegen 16:45 Uhr ereignete sich unmittelbar vor der Rheinbrücke ein Verkehrsunfall bei welchem ein 7jähriges Kind leicht verletzt wurde. Ein Pkw fuhr in Fahrtrichtung Frankreich und bog nach rechts auf den Parkstreifen. Der nachfolgende Pkw in welchem sich das Kind im Kindersitz auf der Rücksitzbank befand wollte links an dem abbiegenden Pkw vorbei. Im selben Moment fuhr dieser aber dann wieder nach links und stieß seitlich mit dem vorbeifahrenden Pkw zusammen. Hierbei schlug sich das Kind den Kopf an und wurde leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzungen wurde ein Rettungswagen angefordert. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen beträgt zehntausend Euro. Die Angaben der Unfallbeteiligten sind widersprüchlich. Das Polizeirevier Breisach bittet Zeugen welche den Unfall beobachtet haben sich unter Tel.: 07667/91170 zu melden.

