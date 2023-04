Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Vermeintlicher Gasaustritt, Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

Gottenheim - Am Dienstag 04.04.2023 meldete gegen 21:55 Uhr ein aufmerksamer Bürger Gasgeruch in der Ringstraße in Gottenheim. Tatsächlich konnte an der Örtlichkeit ein penetranter Geruch wahrgenommen werden. Da der Verdacht auf Gasaustritt bestand wurde die Freiwillige Feuerwehr Gottenheim sowie Spezialisten der Firma Badenova gerufen. Auch das DRK war vorsorglich am Einsatzort. Messungen ergaben, dass es sich nicht um einen Gasaustritt handelte. Der Geruch stammte vermutlich von einem Abwasserkanal.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell