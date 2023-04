Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Motorrollerfahrerin stürzt und verletzt sich leicht - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Bei Rickenbach-Hottingen ist am Dienstagmorgen, 04.04.2023, eine Motorrollerfahrerin gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Die 41-jährige war beim Einbiegen von der L 155 aus Richtung Oberwihl in die L 151 in Richtung Hottingen zunächst ins Rutschen und dann zu Fall gekommen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Der entstandene Sachschaden am Roller liegt bei rund 500 Euro. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz.

