POL-PPWP: Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots) - Zu einer Begegnung zwischen Einbrecher und Bewohner kam es am Mittwochabend in der Goethestraße. Der ungebetene Besucher hatte an einer Erdgeschosswohnung ein Fenster eingeschlagen und war in die Räume eingestiegen. Nachdem er einen Fernseher und andere Wertgegenstände an sich genommen hatte, wollte er die Wohnung mit dem Diebesgut wieder verlassen - dabei begegnete er jedoch dem Bewohner. Dieser ...

mehr