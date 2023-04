Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Auto und Fußgänger stoßen zusammen - Fußgänger leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 04.04.2023, sind in Oberlauchringen ein Auto und ein Fußgänger zusammengestoßen. Gegen 07:10 Uhr war zu dem Verkehrsunfall gekommen, als eine 53-jährige Autofahrerin an der Einmündung der Bergstraße zur Klettgaustraße anfuhr und den in diesem Moment den Einmündungsbereich überschreitenden 16-Jahre alten Jugendlichen erfasste. Der Junge stürzte von der Motorhaube des Autos auf die Straße und verletzte sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand leicht. Mit dem Rettungsdienst kam er in ein Krankenhaus. Das Auto blieb unbeschädigt.

