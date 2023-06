POL-S: Kabeltrommeln gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Ein 27 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochabend (28.06.2023) in der Rohrackerstraße ein Kind in verdächtiger Weise angesprochen und versucht, in sein Auto zu locken. Das zwölfjährige Mädchen stand gegen 21.20 Uhr mit zwei Hunden an der Bushaltestelle Dürrbachstraße, als der 27-Jährige mit seinem roten Ford KA anhielt. Er sprach ...

