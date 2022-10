Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Singen (ots)

Angebranntes Essen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Friedrich-Hecker-Straße hat am Samstagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 15 Uhr stellten Anwohner in einer Wohnung Rauchgeruch und das Piepsen eines Rauchmelders fest. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 32 Helfern ausrückte, gelangte über ein gekipptes Fenster in die betreffende Wohnung und fand dort einen auf dem Herd vergessenen Topf vor. Der rauchende Topf wurde entfernt und die Wohnung anschließend durchlüftet. Lediglich am Topf entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell