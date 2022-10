Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L193, Lkr. Konstanz) Drei Verletzte bei Unfall am Schiener Berg

Singen, L193 (ots)

Drei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntagvormittag am Schiener Berg, auf der Landesstraße 193 passiert ist. Eine 47-jährige Mitsubishi-Fahrerin war am Schiener Berg auf der L193 talabwärts in Richtung Radolfzell unterwegs. Im Bereich einer Kurve geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich frontal mit einem entgegenkommenden VW Up! eines 50 Jahre alten Mannes zusammen. Durch die Kollision wurde der VW gegen die Leitplanke gedrückt. Sowohl die 47-Jährige, als auch der 50-jährige VW-Fahrer und seine 55-jährige Beifahrerin erlitten Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren aus Singen und Bohlingen waren ebenfalls im Einsatz und unterstützten bei der Rettung der Verletzten. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro entstand, kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe des an der Leitplanke entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die L193 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell