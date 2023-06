Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwölfjähriges Kind verdächtig angesprochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein 27 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochabend (28.06.2023) in der Rohrackerstraße ein Kind in verdächtiger Weise angesprochen und versucht, in sein Auto zu locken. Das zwölfjährige Mädchen stand gegen 21.20 Uhr mit zwei Hunden an der Bushaltestelle Dürrbachstraße, als der 27-Jährige mit seinem roten Ford KA anhielt. Er sprach das Mädchen an und versuchte, sie zum Mitkommen zu bewegen. Dabei soll er die beiden Hunde ins Auto gesetzt und sie am Arm festgehalten haben. Das Mädchen riss sich los und rannte mit ihren beiden Hunden nach Hause. Von dort rief ihre Mutter die Polizei. Die alarmierten Beamten entdeckten gegen 22.00 Uhr den Ford in der Hedelfinger Straße und nahmen den Fahrer vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

