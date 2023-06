Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Diebe haben am Mittwochabend (28.06.2023) zwei E-Scooter an der Königstraße gestohlen. Die beiden 36 und 42 Jahre alten Besitzer stellten ihre beiden schwarzen E-Scooter der Marke Ninebot mit den Versicherungskennzeichen 843-MZG und 842-MZG gegen 19.00 Uhr am Abgang zur Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz ab und sicherten sie mit einem Schloss. Als sie rund eine Stunde später zurückkamen, lag das aufgeschnittene Schloss am Boden und die beiden Fahrzeuge waren weg. Im Bereich des Kleinen Schlossplatzes entdeckten sie kurz darauf eine Gruppe Männer, welche einen der beiden E-Scooter bei sich hatten. Als die Besitzer sie darauf ansprachen, flüchteten die Tatverdächtigen und ließen den E-Scooter zurück. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell