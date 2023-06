Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Umhängetasche unterschlagen

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Ein 17-Jähriger bestieg am Sonntagabend (18. Juni) am Erkelenzer Bahnhof einen Bus, um nach Hückelhoven zu fahren. Bereits in Erkelenz interessierten sich zwei unbekannte junge Männer für seine Umhängetasche. Sie fuhren mit demselben Bus mit und fragten den Hückelhovener, ob sie die Tasche mal anprobieren dürften. Dieser leerte seine Tasche und gab sie an die Unbekannten weiter. Im Bereich der Rheinstraße verließen die jungen Männer den Bus und flüchteten mit der weißen Tasche der Marke "NBA". Der Täter, dem die Tasche übergeben wurde, war etwa 17 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter groß und dunkelhaarig. Er war mit einer dunklen Sweatshirtjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Sein Begleiter war ebenfalls zirka 17 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er hatte längere schwarze Haare, trug die gleiche Kleidung wie der Haupttäter und führte zudem eine schwarze Umhängetasche der Marke "Louis Vuitton" mit sich. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

