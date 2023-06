POL-HS: Vandalismus an Grundschule

Geilenkirchen-Lindern (ots) - Am frühen Freitagmorgen (16. Juni) öffnete ein bislang unbekannter Mann einen an der Maarstraße auf einer Grundstückseinfahrt abgestellten Pkw und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen. Anhand vorliegender Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie sich der Täter gegen 00.50 Uhr am Fahrzeug zu schaffen macht. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht ...

