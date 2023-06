Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter öffnet Pkw

Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Am frühen Freitagmorgen (16. Juni) öffnete ein bislang unbekannter Mann einen an der Maarstraße auf einer Grundstückseinfahrt abgestellten Pkw und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen. Anhand vorliegender Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie sich der Täter gegen 00.50 Uhr am Fahrzeug zu schaffen macht. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Mann war etwa 25 bis 30 Jahr alt und trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarz-graue Weste sowie eine schwarze Kappe mit weißer Aufschrift. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

