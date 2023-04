POL-K: 230420-4-K Raser in Gremberghoven gestoppt - Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots) - Ein 12 Jahre altes Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (20. April) in Köln-Poll auf der Siegburger Straße von einem VW Up (Fahrerin 29) erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war die Schülerin gegen 7.15 Uhr in Höhe der Salmstraße auf die Straße gerannt, als sie der in Richtung Deutz fahrende Kleinwagen ...

