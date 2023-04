Polizei Köln

POL-K: 230420-3-K Fluchtfahrzeug von mutmaßlichen Automatensprengern sichergestellt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 13. April https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5485206

Im Nachgang zu einer Geldautomatensprengung in Nippes am Donnerstag (13. April) hat die Polizei Köln am Freitag (14. April) an der Neuehrenfelder Liebigstraße einen dunklen Toyota Auris mit eingeschlagenen Seitenscheiben sichergestellt. Dem jetzigen Ermittlungsstand zufolge handelt es sich bei dem vor der Hausnummer 221 aufgefundenen Kombi um das Fahrzeug, mit dem die Unbekannten den Tatort an der Wilhelmstraße aufgesucht hatten und nach erfolgter Sprengung mit der Beute geflüchtet waren. Zuvor war der Auris in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12.-13. April) nach 22 Uhr an der Nippeser Auguststraße gestohlen worden - nur wenige hundert Meter vom späteren Tatort entfernt.

Das Kriminalkommissariat 71 sucht dringend Zeugen, die sowohl in der Auguststraße als auch an der Liebigstraße verdächtige Personen an oder in dem Fahrzeug festgestellt haben. Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

