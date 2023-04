Polizei Köln

POL-K: 230420-1-K Fußgänger bei Verkehrsunfall in der Altstadt tödlich verletzt

Köln (ots)

Am Mittwochmittag (19. April) ist auf dem Blaubach in der Kölner Altstadt ein 82 Jahre alter Fußgänger von einem BMW (Fahrerin: 78) angefahren und tödlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik, wo er nach intensivmedizinischer Versorgung in der Nacht zu Donnerstag (20. April) seinen schweren Verletzungen erlag. Zeugenaussagen zufolge war der Senior gegen 12.40 Uhr kurz vor der Einmündung Waidmarkt unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, als ihn der bei "Grün" in Richtung Heumarkt anfahrende BMW frontal erfasste. Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Unfallspuren und stellten den Wagen der 78-jährigen Kölnerin als Beweismittel sicher. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.(al/iv)

