Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Geldausgabeautomatensprengung in Einkaufszentrum in Bürgerfelde +++

Oldenburg (ots)

Am Montagmorgen wurden in einem Einkaufszentrum im Scheideweg zwei Geldautomaten gesprengt. Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Um kurz nach 04:00 Uhr lösten im Einkaufszentrum im Scheideweg die Einbruchmeldeanlage und die Brandmeldeanlage gleichzeitig aus. Die ersten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei trafen nur wenige Minuten später am Tatort ein.

Bei einer ersten Begehung des Marktes konnte festgestellt werden, dass beide im Einkaufszentrum befindlichen Geldausgabeautomaten gesprengt wurden.

Aktuell arbeiten noch die Delaborierer des Landeskriminalamtes und Kräfte der Spurensicherung am Objekt. Für die Dauer der Maßnahmen, deren Zeitraum noch nicht absehbar ist, bleibt der Markt geschlossen.

Bei neuen Erkenntnissen erfolgt eine weitere Pressemitteilung unsererseits.

(-140370)

