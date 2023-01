Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Einbruch in Fahrradfachgeschäft++

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Sonntagnacht, gegen kurz vor 01:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem in der Eva-Lessing-Straße gelegenen Fachgeschäft für Fahrräder. Dazu wurde zunächst ein Tor aus der Umzäunung aufgebrochen und anschließend eine Fensterscheibe des Geschäfts eingeschlagen. Aus den Ausstellungsräumlichkeiten wurden mehrere, hochwertige Pedelecs entwendet und mutmaßlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch vom 20.12.2022 besteht, ist bis dato nicht bekannt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen. -137985-

