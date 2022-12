Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Autoinsassen flüchten nach Unfall - Fahrer verletzt und mutmaßlich alkoholisiert

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 17.12.2022, sind zwei Autoinsassen nach einem Verkehrsunfall auf der L 137 bei Istein zu Fuß vor der Polizei geflüchtet. Das schwer beschädigte Auto blieb zurück. Der Fahrer war kurz nach 06:00 Uhr von der Straße abgekommen und gegen einen Erdwall geprallt. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, rannten zwei Personen davon. Im Rahmen der Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 27 Jahre alter Mann, entdeckt werden, der über starke Schmerzen klagte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Fahrer schien deutlich unter Alkoholeinfluss zu stehen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, das Auto weder versichert noch zugelassen war. Auch der mutmaßliche Beifahrer, ein 28 Jahre alter Mann, konnte gefunden werden. Er war unverletzt und auch alkoholisiert. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 5000 Euro. Bei der Suche kam auch eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell