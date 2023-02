POL-PPWP: Taschendiebe nutzen unbeobachteten Moment

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei sucht die Diebe, die am Wochenende in Enkenbach-Alsenborn auf dem Gelände eines Kindergartens zwei Wildkameras gestohlen haben. Entdeckt und gemeldet wurde der Diebstahl am Montagmorgen. Die Tatzeit war allerdings schon am Samstagabend. Nach den derzeitigen Erkenntnissen betraten zwischen 20.45 und 21 Uhr zwei männliche Personen das Areal des Kindergartens ...

mehr