Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe suchen unverschlossene Autos

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Bereich Otterbach hat es zum Wochenbeginn mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gegeben. Gemeldet wurden der Polizei bislang drei Fälle, in denen sich Unbekannte an Autos zu schaffen gemacht haben.

Abgesehen hatten es die Täter insbesondere auf nicht verschlossene Fahrzeuge, nach denen sie offenbar gezielt suchten. Fündig wurden sie unter anderem im Bereich Sonnenhof. Hier entdeckten die Unbekannten in der Nacht zu Montag einen offenen Pkw, in dem ein Geldbeutel und eine Tasche abgelegt waren. Beides nahmen sie mit - und erbeuteten damit unter anderem Scheckkarte, Führerschein und Personalausweis der Fahrzeughalterin.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, eingegrenzt werden.

In etwa im gleichen Zeitraum drangen unbekannte Täter auch in der Von-der-Leyen-Straße in ein unverschlossenes Auto ein. Hier rissen sie sich einen Rucksack samt Inhalt unter den Nagel.

Der Diebstahl flog erst auf, als eine Zeugin am Montagmorgen den "herrenlosen" Rucksack durchwühlt auf einer Grünfläche in der Straße "In der Zeil" entdeckte. Weil sie gleich den Verdacht hatte, dass es sich um Diebesgut handeln könnte, verständigte die Frau die Polizei.

Anhand diverser Schriftstücke, die sich in der Tasche befanden, konnte der rechtmäßige Eigentümer ermittelt werden. Er gab an, dass ihm der Rucksack wohl zwischen Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, und dem Zeitpunkt des Auffindens am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, aus dem Auto gestohlen wurde. Ersten Überprüfungen zufolge fehlte aus der Tasche lediglich ein Ledermäppchen mit Führerschein und Ausweis. Dieses wurde jedoch wenig später in einem Gebüsch in der Nähe entdeckt. Die Täter hatten demnach nichts für sich behalten.

Ebenfalls am Montag meldete ein Anwohner der Gartenstraße, dass sein Auto von Unbekannten durchwühlt wurde. Gestohlen wurde allerdings nichts. Ob der Pkw verschlossen abgestellt war, konnte der Halter nicht zweifelsfrei sagen. Hinweise auf mögliche Täter liegen auch in diesem Fall nicht vor.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell