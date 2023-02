Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wildkameras gestohlen - Zeugen gesucht!

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht die Diebe, die am Wochenende in Enkenbach-Alsenborn auf dem Gelände eines Kindergartens zwei Wildkameras gestohlen haben. Entdeckt und gemeldet wurde der Diebstahl am Montagmorgen. Die Tatzeit war allerdings schon am Samstagabend.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen betraten zwischen 20.45 und 21 Uhr zwei männliche Personen das Areal des Kindergartens im Bereich "Blüchersteig" und machten sich an den Kameras zu schaffen. Zwei Geräte im Wert von mehreren hundert Euro nahmen sie mit.

Die Ermittler fragen: Wem sind zur fraglichen Zeit verdächtige Personen im Ortsbereich und insbesondere rund um das Areal des Waldkindergartens aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell