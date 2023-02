Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laptop aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug ist der Polizei am Sonntag aus der Straße "Lothringer Schlag" gemeldet worden. Hier machten sich unbekannte Täter über Nacht an einem geparkten Pkw zu schaffen. Sie rissen sich einen Laptop und einen Stecker zum Auslesen von Bordcomputern unter den Nagel. Der Wagen war nicht abgeschlossen. Zeugen, die zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10:25 Uhr, verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |elz

