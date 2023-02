Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher richten hohen Schaden an

Kaiserslautern (ots)

Hohen Schaden haben Einbrecher am Samstag im südlichen Stadtgebiet hinterlassen. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen am helllichten Nachmittag gewaltsam in ein Wohnhaus ein, durchsuchten alle Räume und richteten ein ziemliches Durcheinander an.

Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Täter insbesondere Schmuck, hochwertige Kleidungsstücke und Handtaschen sowie Bargeld mit. Die Höhe des Gesamtschadens muss noch ermittelt werden.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Aufgrund der Vielzahl der gestohlenen Sachen geht die Polizei allerdings derzeit davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren. Die Ermittler fragen deshalb: Wem sind am Samstagnachmittag zwischen 12 und 17 Uhr rund um die Wohngebiete Lämmchesberg und Betzenberg oder im angrenzenden Waldgebiet verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

