POL-PPWP: Die Rolle der Polizei bei Demonstrationen, Kundgebungen und ähnlichen Versammlungen

Pirmasens (ots) - Am Morgen des 26.02.2023, gegen 05:00 Uhr, beschädigte ein 35-jähriger Mann in der Husterhöhstraße in Pirmasens zwei geparkte Pkw´s. Ein Zeuge beobachtete den Mann, wie er im Vorbeigehen gegen den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs trat. Der Täter konnte kurze Zeit später durch die Polizei aufgegriffen werden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen leitestete der alkoholisierte und aggressive Mann Widerstand. Dabei biss er einem Polizeibeamten in ...

mehr