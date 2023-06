POL-GE: Nach Auseinandersetzung zwischen Fans des FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt - Polizei schaltet Hinweisportal

Gelsenkirchen (ots) - Bislang unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag, 1. Juni 2023, einen zwölf Jahre alten Jungen in Erle ausgeraubt. Der Jugendliche wartete nach dem Fußballtraining gegen 16.20 Uhr an der Oststraße auf seine Mutter, als drei Jugendliche auf ihn zukamen, ihn festhielten und ihm unter Androhung von Gewalt sein Mobiltelefon und einige Münzen Bargeld raubten. Anschließend entfernten sich ...

