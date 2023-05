POL-GE: Stadionverbote nach Ausschreitungen

Gelsenkirchen (ots) - Nachdem unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 26. Mai 2023, bis Dienstag, 30. Mai 2023, in ein Schulgebäude in Schalke eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Dabei verschafften sich die Unbekannten in der Zeit von 20 Uhr am Freitagabend bis 8 Uhr am Dienstagmorgen Zutritt zu dem Gebäude an der Leipziger Straße und entfernten sich nach ersten Erkenntnissen ohne Beute vom Tatort. ...

