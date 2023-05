Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Einbruch in Schalker Schule

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 26. Mai 2023, bis Dienstag, 30. Mai 2023, in ein Schulgebäude in Schalke eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Dabei verschafften sich die Unbekannten in der Zeit von 20 Uhr am Freitagabend bis 8 Uhr am Dienstagmorgen Zutritt zu dem Gebäude an der Leipziger Straße und entfernten sich nach ersten Erkenntnissen ohne Beute vom Tatort. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen telefonisch beim Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell