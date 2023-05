Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Kneipenschlägerei

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte an der Darler Heide in Erle. Dort gerieten nach bisherigen Ermittlungen am Samstagabend, 27. Mai 2023, gegen 19.55 Uhr mindestens sechs Personen aus bislang unbekannten Gründen in Streit, der schließlich auch körperlich ausgetragen wurde. Zwei Beteiligte, 41 und 51 Jahre alt, hatten das Lokal bereits verlassen, bevor die Beamten eintrafen. Auch sie konnten aber kurze Zeit später erreicht und zum Tathergang befragt werden. Die Beamten erteilten den beiden Männern einen Platzverweis. Die vier leicht verletzten Geschädigten im Alter von 20 bis 31 Jahren verzichteten auf eine medizinische Behandlung vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

