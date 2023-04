Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Warnung vor betrügerischen Handwerkern

Bitburg (ots)

Am gestrigen Tag wurde ein älteres Ehepaar in Bitburg von Handwerkern aufgesucht, die Instandsetzungsarbeiten am Dach bzw. der Regenrinne ihres Wohnhauses angeboten haben. Nachdem man sich auf einen Preis geeinigt hatte, verlangten die Handwerker später einen exorbitanten Arbeitslohn. Bei den Handwerkern handelte es sich um eine Gruppe von 5 Personen, die mit einem orangefarbenen Mercedes Kastenwagen mit amtlichen Kennzeichen MA- (für Mannheim) unterwegs waren.

Personen, denen ähnliche Dienstleistungen angeboten wurden, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

