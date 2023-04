Prüm (ots) - Am 13.04.2023 wurde zwischen 15 und 21 Uhr ein Kugelgrill im Lilienweg in 54595 Prüm gestohlen. Es handelt sich bei dem Diebesgut um einen roten Kugelgrill der Marke "Weber". Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizei Prüm Telefon: 06551-9420 www.polizei.rlp.de/pd.wittlich Pressemeldungen der Polizei ...

